Können Surge Energy-Anleger sich noch gedulden?

Die Surge Energy-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Surge Energy vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,67 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 92,5 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Surge Energy eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Surge Energy liegt der RSI7 aktuell bei 41,51 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Surge Energy überkauft ist, wodurch das Wertpapier in diesem Punkt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Surge Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung von "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Surge Energy ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vorwiegend mit den positiven Themen rund um Surge Energy.