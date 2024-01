Können Sumitomo Heavy IndustriesADR-Anleger sich noch gedulden?

Die Sumitomo Heavy Industries-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 3427,15 JPY gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 3586 JPY liegt und damit einen Abstand von +4,64 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3509,44 JPY, was einer Differenz von +2,18 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sumitomo Heavy Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,7 auf, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Maschinenbranche (23,3). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sumitomo Heavy Industries-Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung, da sowohl der RSI der letzten 7 Tage (48) als auch der RSI der letzten 25 Tage (47,13) keine überkauften oder überverkauften Signale liefern. Somit ergibt sich auch hier ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird die Sumitomo Heavy Industries-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.