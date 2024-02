Können in Style-Anleger sich noch gedulden?

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau ist ein wichtiger Maßstab, um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. Bei Itsarm ergab die Untersuchung der Anzahl der Beiträge und der Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Itsarm zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Itsarm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den Relative Strength Index (RSI) zu ermitteln. Der 7-Tage-RSI von Itsarm liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Itsarm weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung von Itsarm mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt das gleiche Ergebnis, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Itsarm in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.