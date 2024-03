Können Streamax Technology Co-Anleger sich noch gedulden?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Streamax derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,79 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (26,42 CNH) um -11,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 26,24 CNH, was einer Abweichung von +0,69 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "gut"-Einstufung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, weshalb eine "neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "neutral"-Bewertung für die Streamax-Aktie, da sie weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Streamax-Aktie aufgrund der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und des RSI mit einem "neutral" Rating bewertet.