Können Ste Bic S-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung und das Interesse an Societe Bic in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Unsere Analyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Societe Bic mit einem Wert von 7,7 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der Kurs von Societe Bic mit 63,85 EUR derzeit -1,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +5,45 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von Societe Bic investieren, bietet die Dividendenrendite eine gute Aussicht. Mit einer Rendite von 3,47 % liegt sie deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", was einem Mehrertrag von 3,47 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser höheren Dividenden ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.