Können Staidson Biopharmaceuticals-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den 7-Tage-RSI liegt dieser aktuell bei 40,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass Staidson Beijing Biopharmaceuticals weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Staidson Beijing Biopharmaceuticals-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 10,63 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,41 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,34 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt (+10,24 Prozent Abweichung). Somit wird die Staidson Beijing Biopharmaceuticals-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staidson Beijing Biopharmaceuticals liegt mit einem Wert von 202,41 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt sich, dass Staidson Beijing Biopharmaceuticals mit einer Rendite von -2,13 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit 4,97 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.