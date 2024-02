Können Snap-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment für die Snap-Aktie war in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ. An neun Tagen überwog die negative Kommunikation in den sozialen Medien, während an vier Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigt sich jedoch ein Anstieg an positiven Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Snap-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine negative Bewertung. Mit einem aktuellen Wert von 11,71 USD liegt der Schlusskurs deutlich darunter, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 11,11 USD ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine schlechte Einschätzung für die Snap-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt 77,92 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterkauft-Situation an und führt zu einer neutralen Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen für die Snap-Aktie abgegeben, mit nur einer schlechten Einschätzung. Langfristig wird die Aktie daher von institutioneller Seite als neutral bewertet. Die aktuelle Kursentwicklung und das mittlere Kursziel führen jedoch zu einer guten Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Snap-Aktie, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.