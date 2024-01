Können Snap-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Aktie von Snap beträgt der RSI7 32,73, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 34,87, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für Snap.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität rund um Snap war in den vergangenen Monaten hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird Snap daher positiv bewertet.

Die Diskussionen über Snap in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Anlegerstimmung. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung rund um Snap neutral ist.

Analysten bewerten die Snap-Aktie derzeit ebenfalls als neutral. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 7 neutrale und 1 negative Bewertung. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als positiv eingestuft, basierend auf den Empfehlungen der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial hin, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt erhält Snap somit eine neutrale Bewertung.