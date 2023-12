Können Sleep Number-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sleep Number-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,38 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die Sleep Number vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 95,34 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 31 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Sleep Number notiert derzeit bei 15,87 USD, was +7,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -30,36 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Sleep Number diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt muss daher die Stimmung bezüglich Sleep Number als "Neutral" bewertet werden.