Können SkyWater Technology-Anleger sich noch gedulden?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Skywater von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "gut" einzustufen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Verlauf eines längeren Zeitraums lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "schlechte" Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Skywater in diesem Punkt die Einstufung: "schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Die Skywater ist aktuell mit einem RSI von 51,49 weder überkauft noch -verkauft und erhält daher die Einstufung "neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet somit "neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Skywater verläuft aktuell bei 8,04 USD, während der Aktienkurs selbst bei 8,66 USD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +7,71 Prozent bedeutet und die Einstufung "gut" ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 7,54 USD, was einer Differenz von +14,85 Prozent entspricht und ebenfalls ein "gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "gut" für die Skywater-Aktie.