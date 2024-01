Können Singasia Holdings-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Singasia liegt derzeit bei 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 206,39 für "Professionelle Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist Singasia daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung rund um die Aktie von Singasia wurde ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Singasia führte.

Die technische Analyse ergab, dass der längerfristige Durchschnitt der Singasia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,39 HKD liegt, was einer Abweichung von -63,85 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,16 HKD, was einer Abweichung von -11,88 Prozent entspricht. Beide Werte führten zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wurde festgestellt, dass der RSI7 bei 62,5 Punkten liegt, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,91 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt dies eine "Neutral"-Bewertung für den RSI-Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Singasia, basierend auf fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysen.