Können Sie erraten, welche EV-Aktie Tesla schlägt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Mit einem Kursanstieg von fast 80 % seit Mitte Mai gibt es gute Gründe, eine Long-Position in den Aktien des Elektrofahrzeugherstellers NIO (NYSE:NIO) zu erwägen. Während sie von der Euphorie an den Aktienmärkten vor und nach dem COVID-Crash profitieren konnten, mussten die Anleger in den letzten achtzehn Monaten einen Kursverlust von bis zu 80 % hinnehmen. Aber da die breiteren… Hier weiterlesen