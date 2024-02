Können Sichuan Zhenjing-Anleger sich noch gedulden?

Das Unternehmen Leshan Giantstar Farming & Husbandry wird anhand verschiedener Kriterien bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens betrachtet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt das KGV von Leshan Giantstar Farming & Husbandry derzeit 212. Dies ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen waren acht Tage positiv, fünf Tage negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Aktuelle Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Leshan Giantstar Farming & Husbandry-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 31,21 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 34,77 CNH, was einer Abweichung von +11,41 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ein ähnlicher Schlusskurs von 34,68 CNH festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Leshan Giantstar Farming & Husbandry derzeit ein Verhältnis von Dividende und Aktienkurs von 0 auf, was einer negativen Differenz von -1,71 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild der Bewertung von Leshan Giantstar Farming & Husbandry, basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.