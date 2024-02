Können Sichuan Road, Bridge-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Sichuan Road and Bridge war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In den vergangenen vier Wochen hat sich das Stimmungsbild für Sichuan Road and Bridge in den sozialen Medien verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sichuan Road and Bridge beträgt 55,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. In einem Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 41,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Sichuan Road and Bridge eine Rendite von 1,89 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von -16,94 Prozent, während Sichuan Road and Bridge mit 18,83 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.