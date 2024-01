Können Shineroad-Anleger sich noch gedulden?

Shineroad übertrifft die Branche im Aktienkursvergleich

Shineroad konnte in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 14,51 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -23,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shineroad eine Outperformance von +38,18 Prozent aufweist. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor schnitt Shineroad gut ab, mit einer Rendite, die 28,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Shineroad ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse zeigt neutrale Bewertung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shineroad zeigt der RSI auf 7-Tage-Basis, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt eine ähnliche neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält die Aktie damit in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Trendfolgende Indikatoren deuten auf neutrales Rating hin

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,6 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,55 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält Shineroad auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Unterbewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shineroad beträgt 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Shineroad daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Shineroad in verschiedenen Bereichen eine starke Performance zeigt und gute Bewertungen erhält.