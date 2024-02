Können Shangri-La Asia-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Stora Enso A":

Die Shangri-la Asia-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,55 % im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser Differenz von 6,55 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,38, was 42 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Shangri-la Asia als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 34,69 und der RSI25 liegt bei 54,02, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shangri-la Asia ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.