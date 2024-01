Können Shanghai Wanye Enterprise-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Shanghai Wanye in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai Wanye daher ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Shanghai Wanye eingestellt waren. Von insgesamt 13 Tagen waren acht positiv, fünf negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Wanye eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass Shanghai Wanye derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 21,79 als überverkauft gilt. Daher wird dieser Wert als "Gut" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Wanye-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,01 CNH. Der letzte Schlusskurs von 17,26 CNH weicht somit um -4,16 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,07 CNH) und der letzte Schlusskurs (17,26 CNH) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Shanghai Wanye-Aktie damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.