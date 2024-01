Können Shanghai Kaibao Pharmaceutical-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktivität und Stimmung rund um Shanghai Kaibao Pharmaceutical wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich und zeigt eine neutrale Einstufung. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Shanghai Kaibao Pharmaceutical größtenteils positiv. Negative Diskussionen waren in den letzten sieben Tagen nicht zu verzeichnen, während an zwei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 6,75 CNH um 5,33 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was als negativ bewertet wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur um -3,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shanghai Kaibao Pharmaceutical-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein neutrales Rating.

Betrachtet man die fundamentale Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), so liegt das aktuelle KGV von Shanghai Kaibao Pharmaceutical bei 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittelbranche erscheint die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Shanghai Kaibao Pharmaceutical in Bezug auf die Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, technische Analyse und fundamentale Kennzahlen.