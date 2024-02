Können Shandong Xiantan-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von Shandong Xiantan beträgt derzeit 1,44 Prozent, was 0,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shandong Xiantan ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shandong Xiantan einen Wert von 19 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 liegt die Aktie somit auf ähnlichem Niveau, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität zu Shandong Xiantan nur eine schwache Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.