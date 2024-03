Können Shandong Sun PaperIndustry Joint Stock-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs des Unternehmens Shandong Sun Paper Industry Jsc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche eine Outperformance von +33,41 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Shandong Sun Paper Industry Jsc um 33,41 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shandong Sun Paper Industry Jsc liegt bei 42,34, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird dem Unternehmen daher eine Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shandong Sun Paper Industry Jsc mit 1,61 Prozent nur knapp unter dem Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie vom Unternehmen als "Neutral" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shandong Sun Paper Industry Jsc-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +16,89 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +8,68 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das Unternehmen erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.