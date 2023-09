Können Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Per 11.09.2023, 17:28 Uhr wird für die Aktie Swiss Life am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 558.2 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebens- und Krankenversicherung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Swiss Life auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Swiss Life für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Swiss Life für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Swiss Life insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,55 und liegt mit 34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 17,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Swiss Life auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Swiss Life beläuft sich mittlerweile auf 539,4 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 558,2 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,49 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 541,36 CHF. Somit ist die Aktie mit +3,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".