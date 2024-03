Können Safety Insurance-Anleger sich noch gedulden?

Die Safety Insurance hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 80,24 USD, was -1,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf der anderen Seite liegt die Bewertung auf Basis der letzten 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +7,29 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 100,96, was über dem Branchendurchschnitt von 38,35 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 35,97 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 51,47.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Versicherung"-Branche hat die Safety Insurance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 26,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -20,46 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Safety Insurance um 1,84 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.