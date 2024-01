Können Rugvista AB-Anleger sich noch gedulden?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Rugvista-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rugvista-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 23,08, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 36,31, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rugvista-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, beträgt für die Rugvista-Aktie derzeit 55,04 SEK für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt mit 73 SEK deutlich darüber (+32,63 Prozent Abweichung im Vergleich). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (62,03 SEK) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,68 Prozent Abweichung) auf ein "Gut"-Rating hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Rugvista eingestellt waren. Insgesamt gab es fünf positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Rugvista-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Rugvista daher ein "Neutral"-Wert.