Können Reynolds Consumer Products-Anleger sich noch gedulden?

Bei Reynolds Consumer Products hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Reynolds Consumer Products in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Reynolds Consumer Products derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 4 neutrale und keine negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 28 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,13 Prozent. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie ausgesprochen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Reynolds Consumer Products wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Reynolds Consumer Products eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führen zu dieser Einschätzung.