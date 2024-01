Können Regal Hotels-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Regal Hotels intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Regal Hotels befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist die Aktie von Regal Hotels ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,77 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat einen Wert von 30,72. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Regal Hotels als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Regal Hotels-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,53, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 43,16, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Regal Hotels-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,88 HKD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 2,88 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (2,75 HKD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Regal Hotels-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.