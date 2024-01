Können Qurate Retail-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Qurate Retail":

Der Aktienkurs von Qurate Retail hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 40,4 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 29 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche von -3,39 Prozent kann Qurate Retail mit einer Rendite von 43,79 Prozent punkten. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Qurate Retail eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Qurate Retail-Aktie mit einem Wert von 40 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung des RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt mit einem Wert von 46 ein Signal dafür, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Qurate Retail als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,48 liegt die Aktie insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".