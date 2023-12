Können Qingdao Rural Commercial Bank Corp-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Resolute Mining":

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie der Qingdao Rural Commercial Bank in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Beobachtungen als "Neutral" eingestuft. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu dem Schluss führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Qingdao Rural Commercial Bank derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage verläuft bei 2,81 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,64 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 2,68 CNH zeigt eine Abweichung von -1,49 Prozent, was zu der Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Qingdao Rural Commercial Bank-Aktie. Der RSI7-Wert liegt bei 50 und der RSI25-Wert bei 55,56, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie der Qingdao Rural Commercial Bank.