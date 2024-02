Können Prime Intelligence-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Prime Intelligence ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den Foren und sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Prime Intelligence-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 36 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,87, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Prime Intelligence mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Prime Intelligence eine Rendite von 13,49 Prozent auf, was 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit -20,49 Prozent deutlich unter der von Prime Intelligence. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.