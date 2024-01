Können PointsBet Holdings-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse von Pointsbet zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,22 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,88 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,79 AUD, was über dem letzten Schlusskurs von 0,88 AUD liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen über Pointsbet in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Es gab in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Pointsbet in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auch ein "Neutral"-Rating, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (60) als auch der RSI der letzten 25 Tage (39,45) spiegeln diese Einschätzung wider. Insgesamt ergibt sich somit auch hier ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Pointsbet.