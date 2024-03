Können Pldt Inc-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pldt Inc liegt derzeit bei 10,56, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Pldt Inc derzeit eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent. Die geringe Differenz von 0,46 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Pldt Inc ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Pldt Inc im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,19 Prozent erzielt, was jedoch 213,91 Prozent unter dem Durchschnitt der Telekommunikationsdienste liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Drahtlose Telekommunikationsdienste beträgt -3,35 Prozent, wobei Pldt Inc aktuell 11,55 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.