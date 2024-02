Können Planet Labs PBC-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Alithya Group":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Planet Labs Pbc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,92 USD, während der Aktienkurs bei 2,26 USD um -22,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2,32 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -2,59 Prozent entspricht. Demnach wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Planet Labs Pbc in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Planet Labs Pbc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,62 Punkten und der RSI25 bei 47,53, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Planet Labs Pbc abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,1 USD, was einem potenziellen Anstieg um 214,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,26 USD) entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.