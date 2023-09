Können Pioneer Natural-Anleger sich noch gedulden?

An der Heimatbörse New York notiert Pioneer Natural per 11.09.2023, 12:08 Uhr bei 238.93 USD. Pioneer Natural zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Pioneer Natural entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Pioneer Natural liegt mit einer Dividendenrendite von 6,21 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat einen Wert von 14,16, wodurch sich eine Differenz von -7,95 Prozent zur Pioneer Natural-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Pioneer Natural wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 12 Buy, 5 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pioneer Natural vor. Das Kursziel für die Aktie der Pioneer Natural liegt im Mittel wiederum bei 261,13 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 238,82 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 9,34 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pioneer Natural insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Pioneer Natural lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Pioneer Natural in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

