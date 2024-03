Können Pinduoduo-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Pdd Neutralings Inc in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen alarmierenden Trend. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Aktivität in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Pdd Neutralings Inc abnimmt. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Pdd Neutralings Inc 5-mal positiv bewertet und keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Pdd Neutralings Inc. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Kursentwicklung von -7,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 114,6 USD. Daher wird die Bewertung der institutionellen Analysten insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Pdd Neutralings Inc derzeit bei 104,73 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 124,54 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt jedoch 137,77 USD, was zu einer negativen Bewertung führt und insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Pdd Neutralings Inc derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird Pdd Neutralings Inc daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.