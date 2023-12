Können Pegasus Resources-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen wurde bei Pegasus eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Die technische Analyse ergab, dass die Pegasus-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pegasus niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pegasus-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer positiven RSI-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Pegasus aufgrund der positiven Stimmung, der guten technischen Analyse und dem überverkauften RSI eine positive Gesamtbewertung.