Können Oshkosh-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Oshkosh-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 91,25 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 106,05 USD einen Abstand von +16,22 Prozent aufgebaut hat, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 100,21 USD, was einer Differenz von +5,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Gut" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oshkosh-Aktie liegt bei 59,52, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oshkosh-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Oshkosh investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 1,68 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,26 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".