Können Ortoma-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen gab es bei Ortoma keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Ortoma liegt bei 57,47 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die einfache Charttechnik ergibt für die Ortoma-Aktie eine "Gut"-Bewertung, basierend auf einem Durchschnitt von 0,75 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und einem letzten Schlusskurs von 0,886 EUR (+18,13 Prozent Unterschied). Jedoch ergibt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ortoma 0% aus, was 6,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,04% ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Zusammenfassend erhält Ortoma insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Stimmungsbild, dem RSI-Signal und der technischen Analyse, während die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird.