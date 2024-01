Können Orion Energy-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle von Orion Energy zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orion Energy verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Orion Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die Stimmung lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unseren Analysten zufolge waren die Kommentare und Befunde zu Orion Energy auf sozialen Plattformen neutral. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Orion Energy diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Orion Energy mit einer Rendite von -65,03 Prozent mehr als 215 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 241,96 Prozent. Auch hier liegt Orion Energy mit 306,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Orion Energy weist mit einem Wert von 64,14 ein deutlich höheres KGV auf als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung", was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,32, was ein Abstand von 105 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.