Können Oriental Times Media-Anleger sich noch gedulden?

Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zu diesem Wert ausgewertet und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend betrachten wir die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Neutral". Daher ergibt die Bewertung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,2 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing 36,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, der bei 13,27 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,65 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 42,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing mit 0 Prozent 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 38, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,44 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing ebenfalls ein "Neutral"-Rating.