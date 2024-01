Können Oracle-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Oracle war zuletzt überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die positiven Themen rund um Oracle standen im Fokus des Meinungsmarkts, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale beobachtet, was zu einer gemischten Bewertung auf der analytischen Seite führte.

Langfristig gesehen wird die Oracle-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 107,88 USD, was eine zukünftige Performance von 5,01 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 102,73 USD bedeutet. Die Gesamtbewertung der Analysten fällt daher ebenfalls positiv aus.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb Oracle in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Auch der Relative Strength-Index zeigt eine gemischte Bewertung, mit einem Wert von 87,45 für den RSI7 (negativ) und 65,65 für den RSI25 (neutral).

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Oracle-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index.