Können Oracle-Anleger sich noch gedulden?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Oracle war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Lediglich an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen dominierend. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die automatischen Analysen der Anlegerkommunikation ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Oracle insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Oracle-Aktie stattgefunden, wobei 6 Einstufungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 107,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (115 USD) ausgehend um -6,2 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, und somit erhält Oracle von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei einer technischen Analyse der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 109,62 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 115 USD auf ähnlichem Niveau (+4,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (109,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,87 Prozent), was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oracle-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Oracle können bei einer Dividendenrendite von 1,54 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.