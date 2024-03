Können Ooedo Onsen Reit Investment-Anleger sich noch gedulden?

Die Nippon Hotel & Residential Investment Corp wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die Stimmung gegenüber der Aktie wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wurde auch hier die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nippon Hotel & Residential Investment Corp liegt bei 26,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wurde für diese Kategorie eine Bewertung als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nippon Hotel & Residential Investment Corp bei 67558 JPY, was als positiv bewertet wurde. Der Abstand des Aktienkurses von 82000 JPY zum GD200 beträgt +21,38 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Wert von +9,39 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".