Können Onex-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Onex festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Kommentare und Meinungen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Bewertungen für Onex. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Onex-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage). Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen liegt die Dividende von Onex mit 0,45 % deutlich niedriger (Branchendurchschnitt: 6,43 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.