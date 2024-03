Können OHB-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ohb wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 55,56 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,07, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält das Ohb-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass Ohb eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Ohb in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Ohb-Aktie beträgt 39,96 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 43,45 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,11 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ohb auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,38 Prozent, was 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Ohb-Aktie.

Insgesamt ergibt sich für Ohb eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI, Sentiment und Buzz sowie eine positive Bewertung in der technischen Analyse, jedoch eine negative Bewertung hinsichtlich der Dividende.