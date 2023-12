Können OGE Energy-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Die Analysten haben eine "Neutral"-Einstufung für die Oge Energy abgegeben, basierend auf den Empfehlungen der letzten 12 Monate. Von insgesamt 3 Bewertungen ergibt sich eine neutrale Einschätzung, ohne positive oder negative Tendenz. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 4,56 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs um 2,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Oge Energy mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,24 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,62 Prozent auf. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der fundamentalen Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oge Energy bei 16,92, was im Vergleich zum Branchenmittel der Stromversorger eine deutliche Unterbewertung darstellt. Das Branchen-KGV liegt bei 124,82, was einem Abstand von 86 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.