Können Nordstrom-Anleger sich noch gedulden?

Die Nordstrom-Aktie wurde von 10 Analysten bewertet, wobei 1 Bewertung als "Gut", 6 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 18,4 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -0,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,42 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral". Insgesamt erhielt Nordstrom von den Analysten also ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nordstrom derzeit bei 16,75 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs von 18,42 USD liegt damit um +9,97 Prozent darüber. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,23 USD, was einer Differenz von +20,95 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für die Nordstrom-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Die Dividendenrendite von Nordstrom beträgt derzeit 5,43 %, was über dem Branchendurchschnitt ("Multiline-Einzelhandel") von 3,4 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Nordstrom eine Rendite von 12,71 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt Nordstrom mit einer Rendite von 25,24 Prozent deutlich über der mittleren Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von -12,54 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.