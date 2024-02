Können Norcros-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktie von Norcros wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Einschätzung von "Gut" bewertet, während es keine neutralen oder negativen Bewertungen gab. Obwohl es in den letzten Monaten keine Aktualisierungen von Analysten zu Norcros gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 0 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Norcros bei 166,16 GBP, während der aktuelle Kurs bei 186,5 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +12,24 Prozent, während der GD50 derzeit bei 185,65 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Performance anderer Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche zeigt Norcros eine Underperformance von -4,85 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Norcros 5,65 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich als "Schlecht" eingestuft.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so zeigt sich, dass Norcros eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Norcros in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".