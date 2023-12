Können Nippon Care Supply-Anleger sich noch gedulden?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Nippon Care Supply wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Unterschiede, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Nippon Care Supply von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung des Unternehmens als "Neutral".

Anhand der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Nippon Care Supply derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens verläuft bei 1665,13 JPY, während der Aktienkurs mit 1800 JPY um +8,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1739,38 JPY, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,35 Punkte, was bedeutet, dass Nippon Care Supply momentan weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,19 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nippon Care Supply damit als "Neutral" bewertet.