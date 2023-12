Können Ningbo Tuopu-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Ningbo Tuopu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,69 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -18,93 Prozent für Ningbo Tuopu entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,57 Prozent im letzten Jahr, wobei Ningbo Tuopu um 13,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ningbo Tuopu ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Ningbo Tuopu als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Ningbo Tuopu beträgt 20,23, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 43,41 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Ningbo Tuopu aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Dabei zeigt Ningbo Tuopu durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Sentiment- und Buzz-Analyse.