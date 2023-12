Können Ningbo Haitian Precision Machinery-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ningbo Haitian Precision Machinery-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung sowohl auf 7-Tage-Basis (59) als auch auf 25-Tage-Basis (67,1). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung somit ein "Neutral"-Rating für Ningbo Haitian Precision Machinery.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über die Aktie gesprochen wurde. An sechs Tagen waren die Diskussionen positiv, an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Ningbo Haitian Precision Machinery-Aktie eine negative Bewertung erhalten. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (29,74 CNH) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (26,33 CNH) liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ningbo Haitian Precision Machinery-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sentiment-Sicht neutral bewertet wird.