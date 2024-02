Können Nike-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Nike-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 106,31 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der aktuelle Aktienkurs bei 103,3 USD liegt, was einem Abstand von -2,83 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 107,34 USD, was einer Differenz von -3,76 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nike beträgt derzeit 52,36 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52,81 im neutralen Bereich. Somit wird die Nike-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Nike. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Allerdings zeigen statistische Auswertungen eine Überzahl von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In fundamentalen Analysen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nike aktuell bei 30,25, was 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.